إعداد: ناهد إمام

طرح البنك المركزي المصري امس نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 6.2 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.

فيما استمرت البنوك العامة والخاصة في السوق المصري في رفع شعار «مستمرون في الاستقرار لسعر العملة الخضراء امام الجنيه» مسجلا 18 جنيها. بينما شهدت تحركات طفيفة في السوق السوداء 18.25 جنيها.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 18.07 جنيها للبيع والشراء 18.01 جنيها.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.12 جنيها للبيع والشراء 18 جنيها.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مسجلا 58.92 جنيها للشراء، و59.30 جنيها للبيع.

وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلا 58.92 جنيها للشراء و59.30 جنيها للبيع.