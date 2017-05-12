إعداد: ناهد إمام

أعلن رئيس شركة المترو م.على فضالي انتهاء إعداد جدول تشغيل خطوط المترو الثلاثة في شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن جدول التشغيل يشمل مد ساعات تشغيل الخطوط حتى الساعة الثانية والربع صباحا بدلا من الواحدة والربع صباحا ابتداء من أول رمضان.

وأضاف أنه تم وضع جدول تشغيل لكل خط من الخطوط الثلاثة بحيث تنتهى حركة القطارات في المحطة النهائية لآخر رحلة بالخط الثانية والربع صباحا، على أن يبدأ التشغيل الساعة 5.15 صباحا، لتصبح ساعات توقف المترو 3 ساعات بدلا من 4 ساعات.

وقال رئيس شركة المترو إن ساعات التشغيل ستصل إلى 21 ساعة يوميا بدلا من 20 ساعة طوال الشهر الكريم، وسيتم تكثيف الصيانة للقطارات خلال ساعات التوقف الثلاثة، على أن يبدأ العمل بمواعيد رمضان من بداية الشهر الكريم حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.