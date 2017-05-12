القاهرة - هناء السيد

بهدف تنمية الصعيد تقام فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي شريان التنمية المستدامة والسياحة في صعيد مصر» بالغردقة خلال الفترة من 20 الى 23 يوليو القادم، ليدشن المشروع القومى العملاق الأول من نوعه والذي يقع بين محافظتي قنا والبحر الأحمر ومرورا بسفاجا والقصير.

وقال علي رضوان رئيس المؤتمر ورئيس أراب انترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على هذه المنطقة الواعدة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتحقيق التنمية في صعيد مصر من خلال هذا المشروع العملاق والذي يقع بين محافظتي قنا والبحر الأحمر حيث تقع رأسه في قنا وقاعدته في سفاجا والقصير، مشيرا الى مشاركة العديد من المستثمرين من دول الخليج والدول العربية في كل القطاعات حيث يقام عليها ثلاث محطات للكهرباء بإجمالي طاقة 15 ألف ميغاواط وأيضا مشروعات سياحية لما تتمتع به من مقومات السياحة العلاجية والطبيعة الساحرة والشواطئ البكر بالإضافة إلى إقامة المشروعات السكنية والتجارية والمجتمعية لخدمة باقي المشروعات العملاقة مثل التعدين والصناعة والزراعة والتعليم والنقل والمرافق.

وأضاف رضوان أن الحكومة المصرية ستوجه الجزء الأكبر من الاستثمارات في تلك المنطقة للقطاع الخاص وجار استصدار القرار الجمهوري بالتخصيص وطرح كراسة الشروط أمام المستثمرين قريبا.

ويشهد حضور عدد من الوزراء والمحافظين من مصر د.خالد العناني وزير الآثار ود.خالد فهمي وزير البيئة ود.يحيى راشد وزير السياحة واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ود.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة المصرية والعربية والدولية.

وأشارت منى زخاري المدير التنفيذي للمؤتمر الى إقامة معرض ضخم لدعم المنتج المصري والصناعات الحرفية وذلك من أجل زيادة نسبة المنتجات المصرية التي يتم تصديرها للخارج.

ويذكر أن م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وستعمل كهيئة اقتصادية مستقلة تتولى إدارة كل الأنشطة والموارد الطبيعية والبشرية التي تقع في منطقة المثلث الذهبي على أن يكون المقر الإداري المؤقت لها في محافظة قنا.

ويبلغ حجم الاستثمارات في تلك المنطقة حوالي 16.5 مليار دولار ويبلغ حجم عائد الربح المتوقع نحو 6 مليارات دولار سنويا وهناك تمويل مقدم من البنك الكويتي بشكل كامل لدراسة المنطقة بتكلفة مليار دينار كويتي وفقا لتصريحات ياسر المغربي مستشار وزير الصناعة والتجارة ورئيس لجنة المثلث الذهبي.