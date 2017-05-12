قال د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة تخطط لإتاحة بنوك أسئلة إلكترونية، وبرنامج «اسأل مدرس»، وهو برنامج إلكتروني شبيه بخدمة «أوبر»، حيث يظهر للمستخدم عدد من المعلمين، ويختار من بينهم الطالب المعلم الذي يمكنه طرح أي استفسار عليه للاستفادة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول أنشطة وخدمات بنك المعرفة بحضور شباب «تحيا مصر» والبرنامج الرئاسي.

وأضاف د.شوقي أن الوزارة تسعى لإضافة كل ما من شأنه يفيد الطالب والباحث على بنك المعرفة لتقديم أفضل خدمة تعليمية بشكل مجاني، موضحا أن الوزارة تسعى حاليا إلى توفير الكتب الخارجية بصيغة «ديجيتال» على بنك المعرفة.

وأشار شوقي إلى أنه سيتم الاعتماد على عدد كبير من الدفعة الأولى من برنامج «المعلمون أولا» على كيفية استخدام بنك المعرفة في العملية التعليمية، وآلية ربطه بالمناهج الدراسية.

واكد ان المدرس هو أهم واحد بالنسبة لي هو اللي بيقفل الباب على الطلاب وبيشتغل، مؤكدا أن مستشاري المواد هم أكثر الأشخاص المعترضين على ربط المناهج ببنك المعرفة وهم عايزين يشتغلون على النظام القديم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن يكون هناك اختلاف بين المدرسين في طريقة الشرح، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاح العلاقة بين الموجهين والمعلمين.

وعن ربط محتوى مناهج الصفين الأول والثاني الثانوي، أكد الوزير أنه هناك فريق عمل يعمل في هذا الشأن وظهرت بعض التجارب، لافتا إلى أنه ستتم إتاحة 15 كتاب من المناهج الرئيسة في كل مكتبه من مكتبات المدارس.

من جانبه، أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن الوزارة تبذل جهودا من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلاب لمواجهة الزيادة في إعداد الراغبين بالالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن جامعة كفر الشيخ نموذج راق للجامعات الإقليمية من حيث المنشآت وجودة العملية التعليمية، وتحتضن 47 ألف طالب، والتوسعات تأتى في سياق تخفيف الضغط على الجامعات الأخرى.