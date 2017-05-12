خديجة حمودة

في واحدة من أكبر المناورات بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية، شهد القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي البيان العملي بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة، نفذتها إحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح.شريف فهمي بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة الغربية العسكرية سيظلون جندا أوفياء للوطن، أمناء على مبادئ القوات المسلحة عاقدين العزم على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مشيرا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بالتعاون مع جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بكل الشجاعة والإخلاص.

شاركت في تنفيذ البيان عناصر الرمي غير المباشر والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ذات القدرة العالية على المناورة وخفة الحركة واختراق الدروع تعاونها الهليكوبتر المسلح، بالاشتباك مع عدد من الأهداف الثابتة والمتحركة وإصابتها بدقة وكفاءة عالية، وتقديم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة للمهام خلال المراحل المختلفة للمعركة وفقا لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الأسلحة المشتركة والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

تضمن البيان استخدام أحدث وسائل استطلاع المدفعية ونظم تحضيرات إدارة النيران ضد الأهداف المعادية وسرعة تحديد أماكنها وتدميرها باستخدام المدفعية الصاروخية والمدفعية ذاتية الحركة ذات القوة النيرانية والتدميرية العالية والقدرة على التعامل مع الأهداف المعادية في العمق وتغطية مساحات كبيرة في زمن محدد.

وقد أظهر البيان المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية التعامل معها، مع إدارة وتقييم وتحليل نتائج الضربات باستخدام احدث وسائل القيادة والسيطرة.

وفي نهاية البيان نقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها أبطال ومقاتلو المنطقة الغربية العسكرية للحفاظ على امن مصر القومي.

وأكد الفريق اول صدقي صبحي ان بناء الفرد المقاتل المحترف القادر على تنفيذ المهام يمثل الركيزة الأساسية لقدرة وكفاءة القوات المسلحة في الدفاع عن امن مصر وسلامتها، وحماية حدود الدولة على جميع الاتجاهات الإستراتيجية بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأعرب عن شكره لقبائل وعشائر مطروح واعتزازه بهم وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في تأمين الحدود الغربية والقضاء على الإرهاب، مؤكدا انهم حماة للغرب بقيمهم وعراقتهم ورباطهم مع ابنائهم من رجال المنطقة الغربية العسكرية.

وأشاد الفريق اول صدقي صبحي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وما حققته من مستوى راق في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لجميع الأسلحة والمعدات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتطوير أساليب ووسائل التدريب القتالي على المهام المخططة والطارئة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، وناقش القائد العام عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، واستمع لأسئلة واستفسارات دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عنها من مخططي ومنفذي البيان لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه.

وطالب القادة والضباط على جميع المستويات بالاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا لتأصيل خبرات القتال وتوفير كل الإمكانات للارتقاء بالمجندين وتأهيلهم للمهام والواجبات المكلفين بها، لتظل القوات المسلحة قوية وقادرة على تنفيذ مهامها في جميع الأوقات وتحت مختلف الظروف.