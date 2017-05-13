اهداف الملتقى

1 - تعريف البرامج الجامعية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وطرق الالتحاق

2 - تسليط الضوء على البيئة الاجتماعية الملائمة والآمنة التي يتمتع بها الدارسون في مصر

3- إيضاح واقع الصور الحقيقية للجامعات المصرية سواء لأبناء الكويت أو أبناء المصريين العاملين بالكويت

4- إعطاء صورة حقيقية عما وصلت اليه تلك الجامعات والتخصصات الموجودة بها

5 - شرح سبل التقدم والتواصل مع الهيئات المختلفة بوزارة التعليم العالي المصرية



أسامة أبوالسعود

يفتتح سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير ياسر عاطف اليوم السبت 13 مايو ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة تحت شعار التعليم العالي المصري «بيئة آمنة ومستقبل واعد» بمقر المكتب الثقافي المصري، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من مؤسسة أخبار اليوم الجهة الراعية للملتقى يرأسه مدير عام المؤسسة ا.خالد طه، وعضوية مدير تحرير اخبار اليوم ا.رفعت فياض ومدير عام أدارة الإعلانات ا.وائل كمال.

ويستضيف الملتقى الذي ينعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي المصري د.خالد عبدالغفار، عددا من الجامعات منها جامعة حلوان، وجامعة اسوان، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة المستقبل، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة حورس، وجامعة بدر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا، واكاديمية أخبار اليوم، وقطاع شؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرامج الجامعية المتميزة والجديدة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وطرق الالتحاق بالبرامج المختلفة لمرحلتي التعليم الجامعي وما بعد الجامعي «ماجستير ودكتوراه».

كما يعرف الملتقى بالبيئة الاجتماعية الملائمة والآمنة التي يتمتع بها الدارسون في مصر لإيضاح واقع الصور الحقيقية للجامعات المصرية سواء لأبناء الكويت، أو أبناء المصريين العاملين بالكويت، وإعطاء صورة حقيقية عما وصلت اليه تلك الجامعات والتخصصات الموجودة بها والتي يرغب الالتحاق بها أي من أبنائنا الطلاب.

كما يسعى الملتقى الى شرح سبل التقدم والتواصل مع الهيئات المختلفة بوزارة التعليم العالي المصرية لتقديم أفضل السبل للتواصل الدائم، وسيحضر الملتقى عددا من قيادات الجامعات المصرية المختلفة وعلى رأسهم د.هويدا إسماعيل رئيس قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية.

ويفتتح المعرض بمقر المكتب الثقافي المصري بالجابرية قطعة 8 شارع 110 ڤيلا 13 بجوار مستشفى هادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم السبت ويستمر يومي السبت والأحد من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.

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افتتاح ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بمقر المكتب الثقافي