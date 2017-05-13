إعداد: مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» ان أولى جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات الصعيد ستكون هذا الأسبوع وتشمل محافظتي قنا وسوهاج ومن المقرر ان يفتتح عددا من المشروعات المهمة التي تعكس اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة.

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اعلن سراج الدين سعد رئيس الهيئة العامه للتنمية السياحية انه تم طرح 11 مليون متر مربع لإقامة منتجعات سياحية متكاملة من خلال 3 مشروعات لشركات عالمية ومحلية لا يقل رأسمالها التمويلي عن مليار دولار وستكون هذه المشروعات القاعدة الأساسية للتنمية السياحية المستدامة وستركز المشروعات على الوحدات الخاصة بسياحة الإقامة.

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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين اجتماع غدا الأحد برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة عدد من القضايا التي تشمل قطاع المستثمرين في مصر خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار.

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تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ويبدأ طلاب المرحلة الابتدائية بامتحان مادة القرآن الكريم وتنتهي باللغة الانجليزية 18 مايو، أما المرحلة الإعدادية فتبدأ بامتحان الفقه والجبر وتنتهي الامتحانات يوم الأحد 21 مايو الجاري.

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أكدت رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والسفر ايمان سامي، أن اللجنة وبالتعاون مع اللجنة العليا للحج السياحي تبذل جهودا كبيرة مع مسؤولي وزارة الحج السعودية ومؤسسة الطوافة وأصحاب الفنادق للحصول على خدمات متميزة لحجاج السياحة رغم ارتفاع الأسعار هناك بصورة كبيرة بسبب حجاج الدول الإسلامية هذا العام بنحو 700 ألف حاج.