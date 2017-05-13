اتفقت كل من مصر والسودان على بنود عدة للتعامل مع مواطني البلدين في تأشيرات الدخول والإقامة خصوصا بعد الأزمات الأخيرة التي صاحبت قيام القاهرة بمنع مواطنين سودانيين من الدخول وتهديد الخرطوم بالتعامل بالمثل.

وقال بيان مشترك بين خارجيتي البلدين انه «في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخا لمبادئ التعاون الاستراتيجي، وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية- السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة على المستوى الرئاسي في أكتوبر من 2016 تم عقد اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية- السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية مساء الخميس الماضي». كما ترأس السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني، والسفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج الجانب المصري، الاجتماعات التي تناولت عددا من الموضوعات تمثلت في الآتي:

1 ـ موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهما وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015، وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.

2 ـ تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.

3 ـ الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الديبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.

4 ـ إصدار التأشيرة بالمجان لمدة أقصاها 6 أشهر لحملة الجوازات العادية ويمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها، وإعفاء كل السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذلك جميع المواطنين فوق سن 50 وتحت سن 16، ومواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

5 ـ إيضاح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل والإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، وإيضاح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل والإعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة.

6 ـ التأكيد على أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، والنظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي على متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.

7 ـ مناشدة مواطني البلدين المقيمين بالبلد الآخر على أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية والتأكيد على أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية.

8 ـ تأكيد الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل العام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.

9 ـ الاتفاق على عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من أغسطس 2017.