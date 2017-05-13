القاهرة - ناهد إمام ووكالات

يبدو ان الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي قامت بها مصر قد لاقت قبولا لدى وفد صندوق النقد الدولي المتواجد الذي اختتم زيارته للقاهرة، حيث ألمحت مصادر إلى أن الصندوق سيفرج عن الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار من قرض الـ 12 مليار دولار خلال ايام لمساعدة القاهرة على النهوض من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق ان الشريحة، لا تزال بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد ان تم التوصل الى «اتفاق على مستوى الخبراء» في ختام زيارة الوفد الذي كلف بمناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.

ولاحظ البيان ان «نتائج ملموسة تحققت نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة»، كما انتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، الى جانب استرداد مصر لثقة المستثمرين، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

من جهة اخرى، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند «B-/B» مع نظرة مستقرة تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير لمصر والدعم التمويلي من برنامج صندوق النقد الدولي.

وتوقعت استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال 2017 ـ 2020 بدعم من برنامج صندوق النقد البالغة مدته 3 سنوات كما توقعت تراجع العجز المالي بمصر من خانة العشرات حاليا ـ عند متوسط 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012 ـ 2016 ـ إلى 8.6% في 2017 ـ 2020.

الى جانب ذلك، توقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط يقل عن 4% في المتوسط خلال 2017 ـ 2020. وذكرت انه وعلى الرغم من العجز المالي الكبير بمصر فلا نتوقع أن تواجه الحكومة مصاعب في جمع ديون من السوق المحلية. هذا وتوقعت ايضا الوكالة تزايد أهمية الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي بمصر.

غداً.. طرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص في الصعيد

هذا و أعلن وزير التجارة والصناعة، م. طارق قابيل عن بدء طرح المرحلة الأولى من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، أمام المطورين الصناعيين، والتي تشمل 4 مجمعات بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج، مبينا ان كراسة الشروط سيتم طرحها بمقر الهيئة اعتبارا من غد الأحد حتى 4 يونيو المقبل.

وقال إن طرح هذه المجمعات يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية في صعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثاني بأسوان يناير الماضي.

وتبلغ مساحة المجمع الواحد تصل إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة، مؤكدا أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد، تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.