استقبل الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس الاول عقب انتهاء فعاليات مؤتمر لندن حول الصومال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس جمهورية الصومال لزيارة مصر، لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

وقال البيان الصادر امس عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الرئيس الصومالي رحب بتلبية دعوة الرئيس السيسي، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والدور الذي لعبته مصر منذ فترات طويلة في دعم الصومال، ومعربا عن خالص شكره على المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب الصومالي.

وذكر البيان ان إسماعيل عبر للرئيس الصومالي خلال اللقاء عن أمله في أن تسهم نتائج المؤتمر في دعم الصومال الشقيق، وتوفير المناخ المناسب للتنمية وتحقيق الرخاء للشعب الصومالي، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة الصومالية وتقديم المساعدة في مجال التنمية ورفع القدرات فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.