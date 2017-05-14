70 ألف طالب أجنبي يدرسون في مصر منهم 24 ألف كويتي

حريصون على تحسين برامج الجامعات المصرية وتوفير تخصصات علمية جديدة

نأمل زيادة أعداد الطلبة الدارسين في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة

طه: «أخبار اليوم» تسعى للتوسع في إقامة هذا الملتقى بالكويت والخليج أكثر من مرة سنوياً

بهجت: 12 جامعة مصرية حكومية وخاصة تشارك في الملتقى

الملتقى يهدف لعرض الفرص الجامعية أمام أبناء الجالية المصرية بالكويت والتعريف بالبرامج الحكومية المعتمدة

2400 طالب وطالبة من المصريين يحصلون على شهادة الثانوية العامة الكويتية سنوياً

مسؤولو الجامعات: نهدف لتعريف الطلبة بالبرامج الدراسية المميزة في مصر





أسامة أبوالسعود - آلاء خليفة - ثامر السليم



افتتح السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف ملتقى التعليم العالي المصري في الكويت بعنوان «بيئة آمنة ومستقبل واعد» والذي يقام برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د.خالد عبدالغفار وتنظيم مؤسسة أخبار اليوم وذلك صباح امس بمقر المكتب الثقافي المصري بمنطقة الجابرية وسط حضور كبير من أولياء الأمور والمهتمين بمتابعة الجامعات المصرية.



وقال السفير ياسر عاطف في تصريحات للصحافيين عقب الافتتاح ان هذا هو الملتقى الاول الذي تقيمه مؤسسة مصرية على ارض الكويت للجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وهذا تطور مطلوب بأن نأتي بمنتجنا التعليمي العالي وما بعد العالي حتى يطلع عليه الطلاب المصريون في الكويت ويروا تنوع المنتج التعليمي المصري الذي يلبي احتياجاتهم، مشيرا الى تنوع التخصصات التي تتضمنها الجامعات المصرية الحكومية والخاصة خلال الملتقى وخاصة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالجامعات الخاصة، مؤكدا حرص الجامعات على تحسين برامجها وتوفير تخصصات علمية جديدة منها لذوي الاحتياجات الخاصة وهو تطور جديد في التعليم في مصر.



وأضاف: الجامعات المصرية الخاصة لديها اعتمادات من الهيئة الوطنية لجودة التعليم التي تشترط مثلا في كليات الطب ضرورة وجود مستشفى جامعي خاص بالجامعة أو عدد من المستشفيات التخصصية، موضحا ان هذا الملتقى يضم جامعات حكومية عريقة بعضها كانت فروعا لجامعة القاهرة أو جامعة جنوب الوادي وأصبحت جامعة مستقلة وهي جامعة أسوان وجامعة بني سويف التي تبحث عن شخصيتها المستقلة وتقديم خدمات تعليمية وعلمية متميزة، مثمنا حرص وزير التعليم العالي والبحث العالمي د. خالد عبد الغفار على تطوير وجودة العملية التعليمية والمنتج التعليمي المصري بحيث يلاقي قبول الطلاب من داخل وخارج مصر وتوفير تعليم متميز.



وعن مدى إقبال الطلاب الكويتيين على التعليم في مصر، قال السفير المصري:هناك إقبال كبير من الطلاب الكويتيين على الدراسة في مصر حيث يوجد نحو 24 ألف طالب كويتي يدرسون في مختلف الجامعات المصرية في تخصصات مختلفة ونأمل في زيادة اعدادهم في الأعوام المقبلة، لافتا الى وجود نحو 70 ألف طالب يدرسون في مصر من مختلف دول العالم، معربا عن سعي الجامعات الحكومية المصرية لمضاعفة هذا العدد خلال السنوات الأربع المقبلة.



واشار الى ان مصر قادرة على استيعاب المزيد من الطلاب الدارسين من خارج الوطن ومضاعفة الأعداد مع تقديم خدمة تعليمية متميزة، مبينا ان دور السفارة المصرية داعم لمثل هذه الملتقيات وللجامعات المصرية المشاركة في الفعاليات التي تقام على ارض الكويت لتقديم برامجها التعليمية لأبنائنا الطلاب من الكويت الراغبين في الدراسة في مصر، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس المكتب الثقافي المصري بالكويت د.نبيل بهجت، مؤكدا استمرار السفارة والمكتب الثقافي في تقديم كل انواع الدعم للجامعات المصرية سواء التعليم العادي أو الجامعي.



ولفت الى تفوق الطلاب المصريين الدارسين في الكويت والحاصلين على الثانوية العامة الكويتية العام الماضي وتبوئهم 46 مركزا من الـ 50 الأوائل، مؤكدا ان وزير التربية والتعليم العالي في ذلك الوقت منحهم 27 منحة بالإضافة الى الـ 13 منحة المعتادة للدراسة بجامعة الكويت، مبينا ان هذا التكريم من قبل الكويت لأبنائنا يعطينا انطباعا عن مدى تقديرها للمتفوقين المصريين ومنحهم منحا للدراسة بجامعة الكويت في إطار التعاون التعليمي بين البلدين.



وعن زيارة وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس للقاهرة والالتقاء بنظيره المصري، قال عاطف، هذا زيارة سنوية لتكريم الطلاب الكويتين المتفوقين، لافتا الى انه قد تم ترتيب لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار لوضع أسس يتفق عليها الطرفان لاستكمال وتطوير التعاون التعليمي بين البلدين، معربا عن امله في إقامة هذا المتلقى للجامعات المصرية الحكومية والخاصة مرة أو اكثر خلال العام.ومن ناحيته، أعرب مدير عام مؤسسة أخبار اليوم خالد طه عن سعادته لحجم الإقبال الذي شهده الملتقى خلال حفل الافتتاح.



وأشار طه الى تواصل مؤسسة أخبار اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار من اجل تلبية احتياجات المصريين بدول الخليج وخاصة الكويت واهمية التعريف بالفرص والبرامج الدراسية بالجامعات الحكومية والخاصة في مصر، لافتا الى ان اقامة هذا الملتقى بدا كفكرة قبل أسبوعين فقط معلنا التوسع في إقامة مثل هذا الملتقى اكثر من مرة سنويا في الكويت ودول الخليج بمشاركة عدد اكبر من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.



ومن جانبه، أكد رئيس المكتب الثقافي والتعليمي المصري د.نبيل بهجت ان الهدف الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو عرض الفرص الجامعية امام أبناء الجالية المصرية في الكويت والتعريف بالبرامج الحكومية المعتمدة.



وأشار بهجت الى ان 12 جامعة مصرية حكومية وخاصة تشارك في هذا الملتقى، مؤكدا ان الملتقى يشهد اقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية بالكويت منذ افتتاحه وحتى انتهاء فعالياته مساء اليوم الأحد، موضحا ان عدد الطلاب المصريين الذين يحصلون على شهادة الثانوية العامة الكويتية سنويا يقارب 2400 طالب وطالبة، ولذلك فإن الملتقى يعتبر نافذة مهمة لتعريف الطلاب واولياء أمورهم بجميع البرامج التعليمية والتخصصات وآلية تقديمهم للالتحاق بالجامعات المصرية.وفي السياق ذاته، أكد عدد من مسؤولي الجامعات المصرية انهم يهدفون من وراء الملتقى الى تعريف الطلبة بالبرامج الدراسية المميزة في مصر.



وقال عميد كلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف د.علي مسعود ان الهدف الاساسي من مشاركتنا في المعرض تعود لتعريف الراغبين بالالتحاق بالبرامج المميزة في جامعة بني سويف وتتميز بها على مستوى الشرق الأوسط لمن يرغب باستكمال دراسته، مشيرا إلى انه يبلغ عدد الملتحقين في الجامعة ما يقارب 1000 طالب وطالبة وافدون في جامعة بني سويف، ومنهم عدد كبير من الطلبة الكويتيين ملتحقون بكلية التربية وكلية الحقوق.



وأشار مسعود إلى ان جامعة بني سويف تعد من الجامعات الاكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث تضم 33 كلية ومعهدا، وحصلت على رنك عال ونحن نسعى خلال الفترة القادمة إلى حصول على تعاون مع جامعات ومعاهد عالمية.



وأوضحت عميدة كلية التربية بجامعة بني سويف د.سهام حنفي ان الجامعة فيها 33 كلية من بعد ان كانت 8 كليات فقط لاغير وتتميز بكليات على مستوى الشرق الأوسط ككلية علوم الارض، وكلية علوم الملاحة، وكلية العلوم لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى اننا في كلية التربية نقدم عددا من البرامج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وعندنا دبلوم عام ودبلوم خاص، ويقبل الوافدون على الكلية لتخصصاتها وتنوعها وسهولة ويسر اللائحة المطروحة للطلبة وهناك اقبال كبير عليها.



وبدوره قال عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف د.اشرف مرسي والتي كانت في السابق رياض الأطفال ان كليات جامعة بني سويف تعد من اعرق الكليات والجامعات على مستوى الشرق الأوسط نظرا لعدد الكليات التي بها والنادرة والتي لا توجد في الشرق ونوعية البرامج المتخصصة التي تتميز بها الجامعة عموما.



وأشار مرسي إلى ان كلية رياض الأطفال هي احدى كليات جامعة بني سويف وبها مجموعة من البرامج الحديثة والمتعلقة بخريجي الطفولة المبكرة كبرامج المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة كمعلمي التربية الخاصة للإعاقة العقلية وكذلك معلم للإعاقة البصرية وكذلك للإعاقة السمعية كل على حدة، وكذلك معلمو الإعاقة باللغة الانجليزية وباللغة الألمانية وكذلك تمنح الكلية درجة الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص.



وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة الوافدين في جامعة بني سويف د.عمر ابوبكر ان جامعة بني سويف فيها 33 كلية وبها كليات لاتوجد في الشرق الأوسط وتعد الاولى من نوعها، مشيرا إلى ان الجامعة تهدف الى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعة المختلفة باعتبارها اكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات وتضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والبرامج المتميزة والتي تشمل كافة التخصصات العلمية، مشيرا الى ان الجامعة لديها خطة لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم، خاصة فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعة ومواعيد الدراسة وتسديد المصروفات، علاوة على تسهيل التواصل بين الإدارة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتسهيل وتيسير التعاون بينهم.



اما رئيس جامعة الدلتا د.يحيى المشد فقال ان الهدف من مشاركة الجامعة اليوم في المعرض هو زيادة اواصر الترابط بين مصر والكويت لأننا نستشعر رغبة الطلبة الكويتيين في الالتحاق بالجامعات المصرية ونحن كجامعات خاصة نحقق معايير الجودة التي تنشدها الكويت في التعليم، لافتا إلى ان جامعة الدلتا تحتوي على 5 كليات وهي كلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية طب الفم والأسنان وكلية الهندسة وكلية إدارة الاعمال.



ومن ناحيته قال رئيس جامعة حورس د.اكرم العوضي ان الجامعة بها كلية اسنان وكلية صيدلة وكلية علاج طبيعي ونحن معترف بنا من قبل التعليم العالي المصري وعندنا برامج متخصصة ومميزة وتجربتنا تجربة قوية وكذلك عندنا كلية الهندسة، مشير إلى ان الطالب الكويتي مرحب به في بلده الثاني وجامعة حورس مميزة لما تقدمه من برامج وتخصصات، لافتا إلى ان الجامعة بها اتفاقيات مع جامعات اجنبية وكذلك الكادر التدريسي المختار بعناية اضافة إلى وجود مركز ابحاث قوي جدا على مستوى عالمي ومشارك فيه 3 من العلماء الاجانب.