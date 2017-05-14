القاهرة - هالة عمران

كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد عن لقاء عاجل مع رئيس الوزراء لوضع الصياغة النهائية لجميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمجلس.

وأضاف مكرم في مقابلة خاصة مع «الأنباء» أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كيان جديد ورث جميع اختصاصات وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها، واصفا مبنى ماسبيرو بالبيت الكبير الذي يحتاج الى اعادة الترتيب، كما أعلن عن انشاء موقع إلكتروني للمجلس، ليكون بمنزلة مرصد للتقييم الإعلامي وجهة تفاعلية مع آراء الجمهور.

ومعلقا على الصحافة بأنها أصبحت تفتقد الحرفية والمهنية، قال مكرم إن الإعلام الفضائي أثر على المجتمع المصري، وهو بحاجة إلى ضوابط حتى تكون الحريات مسؤولة، موضحا أن المجلس اتخذ آليات جديدة لمتابعة الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان، ومشيدا بأداء الحكومة الحالية، التي قدمت أفضل الحلول في العديد من المشاكل..فإلى تفاصيل المقابلة:

طالبتم بإدراج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام فإلى أين وصلت الأمور؟

٭ خاطبنا رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل من خلال 3 مذكرات، تضمنت الأولى، نقل تبعية المراسلين الأجانب والتابع حاليا للهيئة العامة للاستعلامات إلى «الأعلى لتنظيم الإعلام»، وهو ما نص عليه القانون الجديد المنظم لعمل المجلس، وذلك بدلا من انشاء هيئة جديدة وعاملين جدد، أما المذكرة الثانية فتتضمن انشاء موقع إلكتروني، والمذكرة الثالثة تتعلق بوضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاضافة إلى مناقشة موازنته والتي لم يتم تحديدها حتى الآن، بالاضافة إلى وضعية المجلس فيما يتعلق بعلاقاته بالهيئتين «الوطنية للإعلام» و«الوطنية للصحافة»، ومناقشة قرار انشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصورة مؤقتة، وهو أمر مهم خاصة أن الوضع المؤقت لا يعطي الأمان للعاملين فيه، ولقد وجدنا تفهما من رئيس مجلس الوزراء لهذه القضايا، وأكد لنا حرصه على حل هذه القضايا، كما وعد بأنه سيتم بحثها في لقاء عاجل خلال الأيام المقبلة، لوضع حلول وصياغة نهائية لجميع الأمور التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تحدثتم عن انشاء موقع إلكتروني.. نود التحدث عن مهام هذا الموقع ودوره في هذه المرحلة؟

٭ الموقع الإلكتروني سيكون بمنزلة مرصد للتقييم الإعلامي لآراء الجمهور من خلال هذا الموقع الإلكتروني، وهي خدمة إلكترونية لرصد ما يكتب أو ينشر خلال المرحلة المقبلة بالاضافة إلى مسؤولية الموقع عن تحديث الخدمات الخاصة بالتراخيص الإعلامية، وسيترأسه جمال شوقي كما سيشرف عليه مجموعة من الخبراء، منهم د.سوزان القلينى استاذ الإعلام وعميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، ود.هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومجموعة أخرى من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعتبر هذا الموقع اداة تفاعلية بين المجلس والجمهور، وفي حال وجود أي شكاوى سيتعامل المجلس مع الجهة المخالفة، وستكون هناك آلية لمتابعة الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع الذوق العام، وناشد المجلس جميع المؤسسات الإعلامية والقنوات مراعاة حق المشاهد دون تقييد لحرية الإعلام والتميز، فعلى سبيل المثال تم تفعيل أول شكوى من قناتي دريم والعاصمة، وذلك لمخالفتهما القواعد المهنية فيما يخص عرضهما لإحدى القضايا المنظورة أمام الجهات المختصة، وتمت مخاطبتهما للرد قبل اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل منهما.

هل سيتم نقل اختصاصات وزارة الإعلام إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهل من صيغة تنظيمية لهذا الامر؟ وماذا عن مبنى ماسبيرو؟

٭ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كيان جديد يتم تأسيسه الآن وهو بالضرورة يرث اختصاصات وزارة الإعــــلام، ويحـــمــــل كـــل اختصاصاتها، ونحن الآن بصدد وضع صياغة تنظيمية لطمأنة العاملين بالمجلس، أما فيما يخص مبنى ماسبيرو فهو بحاجة إلى العديد من الاصلاحات منها مساواة حجم العمالة بحجم المهام بحكم انه بيت كبير يحتاج إلى اعادة ترتيب من الداخل.

ماذا عن نقابة الصحفيين وهل سيكون هناك تنسيق بين المجلس والنقابة حول اختيار رؤساء التحرير ومجالس ادارات الصحف؟

٭ نتعاون وتتشارك مع نقابة الصحفيين من خلال رئيس النقابة، لكن القانون لا يعطي الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المشاركة باختيار رؤساء مجالس ادارات الصحف أو رؤساء التحرير، فالجهة المنوط بها اتخاذ هذه القرارات هي الهيئة الوطنية للصحافة.

وماذا عن رؤيتكم في الصحافة المصرية بالوقت الراهن؟

٭ أرى ان الصحافة المصرية أصبحت تفتقد الحرفية والمهنية، في الوقت الذي أصبح فيه تأثير الإعلام الفضائي أقوى على المجتمع، ولذلك طالبنا بوضع ضوابط لهذه الأمور خاصة الإعلام الفضائي، ونسعى إلى التواصل مع المؤسسات الصحافية ونقابة الصحفيين والدولة لايجاد خطة اصلاح عريضة لكل القضايا العالقة، حتى تكون الحريات مسؤولة.

كيف ترون أداء الحكومة في ظل العديد من الأزمات التي تمر منها ارتفاع سعر الدولار وبصفة عامة ارتفاع الأسعار؟

٭ الحكومة تقدم ما لديها من حلول وتسعى جاهدة لتحقيق أفضل ما تستطيع، وانا أرى ان هذه الحكومة بها وزراء قدموا نماذج جيدة في حل العديد من المشاكل، منها شبكة الطرق ومشروعات الاسكان الاجتماعي، وعلينا أن نلتمس العذر للقائمين على الأداء الاقتصادي، وقد أعلن رئيس الوزراء بوضوح ان الاصلاحات التي يقومون بها تحتاج إلى وقت حتى نحصد الثمار.