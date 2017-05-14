القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشفت نائبة البحيرة أمل زكريا لـ«الانباء» عن انتشار مساجد تم بناؤها من تبرعات خارجية بأنحاء المحافظة بلغ عددها 70 مسجدا، وقالت إنها تقدمت بطلب إحاطة الى وزيري الأوقاف والتنمية المحلية.

وكشفت عن إزالة اسم أحد الشهداء وهو عبدالسميع إدريس من مسجد في أبو حمص واستبداله باسم آخر بعد ترميمه، مطالبة بسرعة الكشف عن الأسباب الدافعة الى إقامة تلك المساجد بتمويل خارجي وتخليد أسماء أصحابها على أرض مصر.

من جانبه، اكد وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة الشيخ محمد شعلان ان ادارة جميع المساجد هي اختصاص أصيل لوزارة الأوقاف المصرية ولا ولاية لأي جهة على المساجد سواء الحكومية أو الأهلية.

الى ذلك، أثار مشروع قانون «توثيق الخطوبة» الذي أعلنت عنه النائبة عبلة الهواري الكثير من ردود الفعل المتباينة بين الشباب والأسر المصرية، ما بين مؤيد ومعارض للمشروع بعد أن أكدت النائبة أن اقتراحها هدفه ضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، والحفاظ على كرامة الأسرة، في حين اكد رافضو مشروع القانون أنه سيكون عقبة جديدة تضاف إلى العقبات الاقتصادية والاجتماعية، التي تقف أمام زواج الشباب.

من جهة أخرى، اتفقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والحكومة على تضمين مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش في اللجنة حاليا بفصل خاص ينظم تشغيل العمالة الأجنبية في مصر.