قالت مصادر أمنية إن ضابطا من قوات الأمن يحمل رتبة مقدم استشهد أمس فيما أصيب 3 مجندين في انفجار استهدف مدرعة بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر إن الانفجار وقع في منطقة الحسنة بوسط سيناء عندما كانت المدرعة تنفذ مهمة أمنية في المنطقة وأحدث دويا هائلا كما بعث دخانا كثيفا.

وأضاف أن المجندين نقلوا إلى المستشفى العسكري بمدينة السويس للعلاج.

من جهة أخرى، تمكن الجيش المصري من إنقاذ 23 سائحا من الموت بعد نشوب حريق في أحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة.

وقال تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، إنه في إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل البحرية، وبناء على الاستغاثة الواردة إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية حول اشتعال النيران بأحد اللنشات السياحية شمال شرق ميناء الغردقة، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ والإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء 23 سائحا من جنسيات مختلفة وطاقم اللنش المكون من 8 أفراد، فضلا عن تقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم ونقل إحدى السائحات المصابة بحالة اختناق إلى مستشفى الغردقة العام.