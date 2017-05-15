إعداد: مجدي عبدالرحمن

وقعت أزمة حادة بين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والحكومة في اجتماع ساخن لمناقشة موازنة صناديق التأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات ورفضت اللجنة بالإجماع الموافقة على الاعتمادات الحكومية للتأمينات مانحة الحكومة مهلة اخيرة 24 ساعة لتقديم خطاب حكومي رسمي يؤكد منح أصحاب المعاشات علاوة جديدة.

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أغضبت المماطلة الروسية في عودة تسيير الطيران الروسي إلى مصر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ في 31 اكتوبر 2015 النواب الذين طالبوا الحكومة بتقديم إيضاحات عاجلة حول تفاصيل سير المفاوضات المصرية ـ الروسية في الوقت الذي اعلن فيه النواب رفضهم بصورة قاطعة تواجد خبراء أمنيين روس في المطارات المصرية.

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قال النائبان عماد محروس ومحمد الكدوانى لـ «الأنباء»: ان لجنة مشتركة من لجان الدفاع والتشريعية والموازنة والقوى العاملة سيقدمون تقريرها الى البرلمان في جلساته القادمة عن مشروع قانون معاش شهداء العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والذي ينص على منح أسر الشهداء معاشا شهريا مثل قيمة راتب الشهيد قبل وفاته، ويتم احتساب قيمة المعاش لمرتبات زملاء الشهيد من دفعة تخرجه وترقياتهم للراتب الأعلى.