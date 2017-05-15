القاهرة ـ ناهد امام

استعدادات مكثفة من كافة الجهات الحكومية لتوفير احتياجات شهر رمضان للمواطنين لمواجهة اي محاولات لاستغلال وجشع التجار، حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عبدالمنعم البنا أنه يجري حاليا ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، والسلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، وياميش رمضان، بكل منافذ الوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلا عن سياراتها المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

واضاف أن اجمالي كميات اللحوم والدواجن التي تمت الموافقة على استيرادها من الخارج، خلال الشهرين الماضيين، ضمن استعدادات الشهر المبارك، لضمان توفير اللحوم ومنتجاتها للمواطنين، حيث تم الموافقة على استيراد 17.6 ألف طن لحوم مجمدة، و17.2 الف طن دواجن مجمدة، فضلا عن 48.6 الف طن من الأسماك المجمدة، إضافة إلى 12.6 الف رأس من العجول البقرية للذبيح الفوري، كما تمت الموافقة هذا الشهر على استيراد 3717 طنا من اللحوم البقرية المبردة، و62 الف طن من الدواجن المجمدة، فضلا عن 114 ألف رأس من العجول البقرية للذبيح الفوري.

وأعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي توفير 1024 رأس ماشية من مشروعات التسمين، سيتم ذبحها خلال الشهر الكريم من خلال المديريات التابعة لها، وطرحها بالمنافذ التابعة للوزارة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، مع استمرار تسكين دفعات جديدة من الرؤوس حتى عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت توفير بيض المائدة من خلال المشروعات التعاونية بسعر البورصة دون زيادة في الأسعار.

من جانبها، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة ممدوح عبدالفتاح عن التعاقد على شراء 10 آلاف طن لحوم مجمدة شهريا اعتبارا من شهر مايو الجارى ولمدة عام، وكذلك التعاقد على كميات من الدواجن المجمدة على دفعتين، إحداهما 15 ألف طن، والأخرى 8 آلاف طن شهريا استعدادا لشهر رمضان ولتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن طوال الفترات المقبلة.

واشار الى توفير اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة «المصرية والعامة»، كما سيتم عرض اللحوم والدواجن في معارض «أهلا رمضان» والمقرر إقامتها في مختلف المحافظات خلال الفترة من 18 إلى 26 الجاري.

كما أعلن رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العميد إيهاب الليثي إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، زيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان بنسبة 100% لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار، إضافة إلى طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.

فيما أعلنت وزارة البترول أنه في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية لفترات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف، زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه من 20 مليون ليتر يوميا، الى 25 مليون ليتر يوميا، بزيادة 20% وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون ليتر، إلى 55 مليون ليتر يوميا بزيادة 10%.