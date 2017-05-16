اعداد - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية انه من المنتظر ان يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى دمياط منتصف الأسبوع المقبل في زيارة ميدانية جديدة بين محافظات الوجهين القبلي والبحري حيث سيفتتح عددا من المشروعات الجديدة بشكل مباشر او من خلال الفيديو كونفرانس في مقدمتها افتتاح مدينة الأثاث بدمياط التي تضم 2443 ورشة على مساحة 58 فدانا وتوفير 40 ألف فرصة عمل دائمة و120 ألف فرصة عمل غير دائمة وايضا المرحلة الأولى من مشروع دار مصر لإسكان الاقتصادي ومستشفى الطوارئ بكفر سعد والمستشفى العسكري الجاهز للافتتاح.

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كشف وزير النقل د.هشام عرفات ان هناك مشاورات تجرى مع الشركة الصينية المختصة بتنفيذ مشروع القطار المكهرب لتنفيذه في اقرب وقت ممكن، مضيفا ان القطار سيربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيمتد من محطة عدلي منصور الموجودة بخط المترو الثالث وصولا للعاصمة الإدارية، ومن المتوقع ان ينقل 350 ألف مواطن يوميا في المرحلة الأولى يصل إلى 500 ألفا بحلول العام 2022.

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أكد وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا، أن مصر ستتسلم اليوم الثلاثاء أولى شحنات خام البصرة العراقى، المقدرة بنحو 2 مليون برميل نفط خام. وقال إن الشحنات تحركت من ميناء البصرة العراقى، قبل عدة أيام وفى طريقها لدخول الموانئ المصرية خلال ساعات.

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أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة طارق فراج محمود عبدالوهاب (مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية) ومحمود الفخر الرازي محمود بركة (رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية) وأمل عبدالوهاب حسن إبراهيم (مفتش في الإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب) والناصر جمال محمود بركة (محاسب حر) - إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة.

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «الرشوة الكبرى» التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و3 متهمين آخرين، إلى جلسة 10 يونيو المقبل، والمتضمنة اتهام «اللبان» بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن د. محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لجلسة 21 مايو الجاري للحكم.

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أطلقت «فيزا»، الشركة العالمية الرائدة لتكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V، بالتعاون مع «الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية» النسخة الأولى من «أسبوع أمن البطاقات في مصر».

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تلقت وزارة الكهرباء خطابات الإغلاق المالي من 32 مستثمرا، لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لزيادة إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة بما يمكنها من الحصول على التمويل الخارجي لإنشاء 32 محطة بنظام تعريفة التغذية، بسعر شراء الكيلو وات بالمرحلة الأولى الذي يبلغ 11 سنتا/ دولار، ووقعت 16 شركة حتى الآن اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة لإنشاء محطات طاقة شمسية بمناطق بنبان غرب النيل والزعفرانة، ومن بينهم شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة بقدرة 50 ميغاوات بتكلفة 100 مليون دولار.