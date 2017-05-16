القاهرة ـ هالة عمران

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجودة لديهم، تواصل المركز مع البنك المركزي الذي نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وأكد عدم وجود أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.

كما نفت وزارة التربية والتعليم إلغاء تنسيق الثانوية العامة هذا العام، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار يتعلق بهذا الشأن وأنها تستهدف تطبيق نظام جديد للثانوية العامة بحلول 2020، يعتمد على مهارات وقدرات الطلبة، وما زالنا ندرس كل البدائل والأفكار المطروحة حاليا من خلال إجراء حوار مجتمعي.

وحول زيادة أسعار تذاكر القطارات، اكدت وزارة النقل أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر القطارات خلال شهر رمضان المقبل، وذلك تيسيرا على المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

بدورها، نفت هيئة السويس تعرض سفينة أجنبية لمضايقات وفرض إتاوة عليها خلال عبورها من ‏قناة السويس، وأكد التوكيل الملاحي للسفينة المعنية في خطاب رسمي أنه لم تصله أي شكوى من السفينة المعنية وأن السفينة عبرت بأمان تام لقناة السويس دون أي ملاحظات أو شكاوى، موجها الشكر لهيئة القناة وقادتها.‏