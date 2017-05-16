القاهرة - ناهد امام

وجه رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، خلال اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لمناقشة تكليفات رئيس الجمهورية بسحب الأراضي المتعدى عليها، بترسيخ مبدأ أنه لا تعدي بعد الآن على أراضي الدولة، واحترام كل من هو جاد في البناء والتنمية.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية د.هشام الشريف، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة أكدت أنها ستقف بحزم ضد من يعتدي على أراضي الدولة، مؤكدا أن اللجان المشكلة مسبقا بشأن حصر أراضي الدولة ستقوم بعملها كما هي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان، فإنه ستكون هناك منافذ لتوفير السلع في شتى المحافظات والعمل على ضبط الأسعار، وكل محافظة ستكون بها خطة لوجستية لتوفير السلع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع المشروعات التي تتم بالمحافظات.

من جهة اخرى، تابعت «الأنباء» تحركات المحافظين في استجابتهم الفورية لقرار الرئيس السيسي حول الانتهاء من ازالة كافة التعديات على أملاك الدولة خلال شهر، حيث صرح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بان المحافظة قامت مؤخرا بفتح باب سحب استمارة التقنين (بنظام التملك) لثلاثة أنظمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المقام عليها مبان بغرض السكن ومشروعات انتاجية صغيرة أو متناهية الصغر والأراضي الصحراوية المستصلحة وتمت اقامة المزارع عليها بالفعل قبل 19 يناير 2012، وأشار الى انه تم سحب الاستمارة من مكاتب خدمة المواطنين بكافة مدن المحافظة، مؤكدا أن هذه الاستمارات مجانية ويمكن للمواطنين طبعها من البوابة الالكترونية للمحافظة.

من جانبه قال محافظ سوهاج د.أيمن عبد المنعم ان القانون سيطبق على الجميع، مبينا أن المحافظة سبق لها وأن قامت بتشكيل وحدة التحرك السريع بالتعاون مع القوات المسلحة لازالة كافة التعديات الخاصة بأملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال حصر كامل بكافة التعديات الموجودة وأنه تم صدور التعليمات المشددة لكافة الوحدات المحلية بالقرى والمراكز بتفعيل قرار الرئيس السيسي وأنه تم انجاز 68% من التعديات على الأراضي ويتم العمل بقوة للتصديى للتعديات الجديدة أولا بأول.

هذا واعلن محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان انه جار اتخاذ خطوات قانونية واجراءات حاسمة في حصر كل التعديات على أراضي الدولة الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال غير الجادين في تقنين أوضاعهم وزراعة الأراضي.

وقال محافظ المنوفية، د.هشام عبد الباسط، انه تم تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي وضع اليد بالمحافظة، وسوف يتم نزعها بالاشتراك والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.

فيما نفى محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، وجود أراض وضع يد اطلاقا بالمحافظة، نظرا لوجود حملات دائمة بشكل دوري، وأشار الى أن مدن المحافظة تشهد شن حملات دائمة ودورية مع مجالس المدن، لازالة أي تعديات من على أراضي الدولة.