القاهرة - مجدي عبدالرحمن

لا تغيير في نظام التنسيق الخاص بالقبول بالجامعات: طمأن وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار اكثر من نصف مليون طالب يخوضون ماراثون الثانوية العامة هذا العام واعلن انه لا تغيير على الإطلاق في نظام التنسيق الخاص بالقبول بالجامعات خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا مشتركا بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي لتغيير منظومة التقييم في المرحلة الثانوية ومرحلة القبول بالجامعات.

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صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي قبل رمضان: أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أنه وقع قواعد صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي من يوليو 2016، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها قبل شهر رمضان، وأوضح أن أرصدة الصناديق الخاصة بلغت 33 مليار جنيه فقط وليس كما يقال أو يتردد عنها من أرقام غير حقيقية تتخطى هذا الرقم الصحيح، وأنه طلب إعداد تقرير عنها، مشددا على أن تراجع الواردات له تأثير في خفض عجز الميزان التجاري.

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إنتاج حقل الغاز نورس يتجاوز مليار قدم مكعبة يوميا: قال مسؤول بارز ان إنتاج حقل الغاز نورس تجاوز المليار قدم مكعبة يوميا، وكانت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني بدأت الإنتاج من الحقل البحري الواقع قبالة ساحل دلتا النيل في سبتمبر 2015، وقالت العام الماضي إنها تنوي زيادة إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من العام الحالي.

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صرف مرتبات موظفي الدولة آليا اعتبارا من يوليو: قررت وزارة المالية تعميم نظام صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة بالصراف الإلكتروني بماكينات «A.T.M» اعتبارا من اول شهر يوليو المقبل، وكشف نائب وزير المالية محمد معيط ان رئيس الحكومة شريف إسماعيل أصدر قرارا بذلك وانه لن يتم السماح اعتبارا من اول يوليو بصرف أي شيك ورقي لمستحقات العاملين وانه تم إصدار كتاب ورقي بتحويل أي مراقب حسابات يتبين انه يخالف ذلك القرار إلى النيابة العامة.