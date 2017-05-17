وزير الدفاع: أمن مصر وسلامتها يكمنان في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصاله هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس الاول، قوة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه للقاء السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها في الرياض 21 مايو الجاري، مشيرا إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، ومثمنا جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ترامب كذلك، خلال الاتصال، اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب، وأكد تطلعه للقاء الرئيس ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، معربا عن ترحيبه بزيارة الرئيس ترامب للقاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التباحث حول سبل استعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

من جهه اخرى، استقبل السيسي امس الفريق إيلديفونس هاباروريما رئيس الديوان العسكري بالرئاسة البوروندية، والذي نقل تحيات الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، كما سلم الرئيس السيسي رسالة منه تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات ومثمنا مواقف مصر الداعمة لبوروندي في مختلف المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

أمن مصر وسلامتها

من جهة اخرى، شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية، حيث قال إن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لزيادة قدرتها القتالية، ومؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمنان في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف كما أثنى على ما يقدمه أبطال ومقاتلو القوات المسلحة من بطولات وتضحيات بالتعاون مع رجال الشرطة.

محاكمات لخلايا ارهابية

الى ذلك، أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة 66 إرهابيا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم «تنظيم ولاية الصعيد» حيث تتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهم بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى جلسة 30 مايو الجاري، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015، وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة.

رفض استشكال العادلي

هذا وقد، قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، بعدم قبول دعوى الاستشكال المقامة من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية اتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، حيث جاء الحكم نظرا لعدم مثول المستشكل (العادلي) بشخصه في التنفيذ أمام المحكمة.