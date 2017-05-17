القاهرة ـ ناهد إمام

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر امس اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية مع السفير أندريه باران سفير فرنسا لدى القاهرة وستيفاني لافرنكي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور وزير النقل د.هشام عرفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر وفرنسا ورغبة من الجانبين في توطيد أواصر هذه العلاقات.

وأوضحت نصر أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بحيث يتم الاحتفاظ بالخط بين الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء محطة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.

وقالت إنه من المنتظر أن يقوم المشروع بتقليص مدة الرحلة إلى النصف بحيث سيتم قطع المسافة الإجمالية في 30 دقيقة بدلا من ساعة زمن حاليا وتحسين راحة الركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام مما سيسمح للإسكندرية التي تمتلك أقدم ترام في أفريقيا بأن تتمتع بخط ترام حديث وفعال، وموضحة أن المشروع مبني على دراسة من أكبر الشركات الأوروبية وسيوفر تذاكر بكل سهولة للمواطنين والطلبة.. مؤكدة على البعد الاقتصادي والبيئي لهذا المشروع وحرص الحكومة على تنفيذه في أسرع وقت.

بدوه، قال وزير النقل ان مشروع تطوير الترام تبلغ تكلفته الإجمالية 360 مليون يورو منها 80 مليونا سيتم دفع ما يقابلها بالعملة المحلية، كما أبدى بنك الاستثمار الأوروبي استعداده لتمويل 180 مليون يورو من تكلفة المشروع بالإضافة إلى 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية وموضحا أن الدراسة الخاصة بتطوير ترام الإسكندرية تقوم بها شركة فرنسية.

وقال وزير النقل إن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية حيث لا يمثل النقل الجماعي أكثر من 25% من حركة النقل ووصل عدد السيارات إلى 400 ألف سيارة لذلك كان لا بد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول 13.7 كم، لافتا إلى أن المشروع سيخدم من 75 مليونا إلى 100 مليون شخص سنويا وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.