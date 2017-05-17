قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ان مصر على رأس أولويات بلاده، وأنها على قمة استثمارات المملكة الخارجية.



وأضاف على هامش افتتاح المعرض البحريني ـ المصري الأول لمجلس الأعمال المصري المشترك أن بلاده تدرس حاليا المشاركة بقوة في المشاريع التي تطرحها الحكومة المصرية وعلى رأسها محور قناة السويس، وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات الهامة خلال الأشهر القليلة الماضية والتي من شأنها إزالة جميع العقبات التي تعرقل حركة الاستثمار الأجنبي والعربي لمصر.



وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب حكومة بلاده والقطاع الخاص البحريني بالمساهمة في مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أعلنت عنه مصر، لافتا إلى أنه تجري دراسة الخريطة الاستثمارية لمصر والمنتظر الإعلان عنها قريبا عقب انتهاء مصر من قانون الاستثمار حتى تتوجه بوصلة الاستثمارات البحرينية للقاهرة.

وحول ملف السياحة، قال آل خليفة ان هناك مفاوضات جادة تجرى بين القاهرة والمنامة لتدشين خط طيران سياحي مباشر مع القاهرة لتنشيط حركة السياحة إلى مصر خاصة إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء.