ضبطت حملة هيئة الرقابة الإدارية، 20 كيلو من اللحوم في كشك لمحاربة الغلاء، أمام محطة مترو كوبري القبة، حيث تبين أنها لحوم مستوردة من السودان، وتباع على أنها لحوم بلدية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبسؤال المدير المسؤول، أكد أنه تسلم تلك اللحوم منذ 14 يوما، وبفحصها من الحملة تبين أنها لحوم مستوردة، وأنسجتها يوجد بها عفن أخضر ولها رائحة نفاذة كريهة وبها سائل مدمم، وقامت الحملة بتقطيعها لتغيير معالمها، وتم إعدامها بسكب الفنيك عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم تسليمه لقسم شرطة حدائق القبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.