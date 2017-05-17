استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس رئيس شركة فيزا العالمية رايان ماكينيري، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.ياسر القاضي، حيث اعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة، وتوسيع أنشطتها في مصر، لاسيما إنها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتطورة.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وتعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي والتحول للاقتصاد الرقمي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه اكد ماكينيري اعتزازه بالنشاط الذي تقوم به الشركة في السوق المصري، مستعرضا المشروعات الخاصة بشركة فيزا في مصر، والتعاون القائم مع الحكومة من أجل زيادة كفاءة المدفوعات الحكومية والبرامج الخاصة بتقديم كل خدمات الدعم للمواطنين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصري الذي يعد أحد أبرز الاقتصادات الواعدة.

ورحب بقرار الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات في ضوء ما سيساهم به في تأسيس منظومة محكمة لإدارة المدفوعات والخدمات الحكومية للمواطنين، مؤكدا أن شركة فيزا تضع مصر في مقدمة الدول التي تعمل معها في مجال الشمول المالي، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ استراتيجيتها العالمية التي تهدف إلى توفير الخدمات المالية لـ 500 مليون شخص جديد بحلول عام 2020.