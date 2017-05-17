أكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 ملايين بطاقة، تظهر لهم عبارة «من فضلك حدث بياناتك» على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية، بهدف تدقيق بيانات الرقم القومي الخاصة بهم، وذلك حتى 30 يونيو 2017، مبينا أن 55.4 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، ثبتت صحة بياناتهم الخاصة بالأرقام القومية.

وشدد المصيلحي، على أن صرف السلع التموينية والمنحة التي أقرتها الحكومة بقيمة مليار جنيه إضافية خلال شهر رمضان، سيشمل جميع المقيدين على البطاقات التموينية دون اسثناء، ولا علاقة له باستمرار إجراءات تحديث البيانات.

يذكر أن طلبات تحديث البيانات يمكن تلقيها بإحدى طريقتين، إما من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتحديث (www.tamwin.com.eg) أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بدون مقابل، وتيسيرا على المواطنين يمكن طباعة استمارة التحديث مباشرة من الموقع الرسمي للوزارة www.msit.gov.eg ولا داعي لتكرار التحديث أكثر من مرة.