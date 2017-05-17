عقدت على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات الاجتماع الـ 14 للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول مصر والسودان وإثيوبيا حيث قد تم خلال الاجتماع استكمال المناقشات الخاصة بملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي في أواخر مارس من العام الحالي، كما تم خلال الاجتماع أيضا توضيح مواقف الدول إزاء فهم الاستشاري للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشاري، حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشاري حاليا، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشاري والتحقق من صحتها.

جدير بالذكر أن هناك بعض النقاط الفنية العالقة يتم التشاور لتناولها في اجتماع قادم.