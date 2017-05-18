فيما يلي قائمة بالأسعار التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعدادات الكودية مسبوقة الدفع، التي يتم تركيبها بالمناطق العشوائية المخالفة سواء التجاري أو المنزلي، لتقنين وضع الكهرباء والحد من سرقات التيار التي تكبد الدولة خسائر تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع» أمس:
أولا: أسعار العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمنزلي:
* العداد الأحادي بالمناطق الريفية والأكثر احتياجا (1542 جنيها).
* العداد الأحادي للمدن وباقي الأماكن (1872 جنيها).
* العداد الثلاثي لجميع الأماكن بلا تفرقة (3406 جنيهات).
ثانيا: أسعار العدادات الكودية بالوحدات التجارية:
* العداد الأحادي بالمناطق الريفية والأكثر احتياجا (2031 جنيها).
* العداد الأحادي للمدن وباقي الأماكن (2811 جنيها).
* العداد الثلاثي لجميع الأماكن بلا تفرقة (4585 جنيها).