القاهرة - ناهد إمام

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا امس، وطبقا لآخر تحديث بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 17.95 جنيها للشراء و18.05 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وبنك البركة - مصر، وبنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.05 جنيها للشراء و18.15 جنيها للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة والبنك الأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، و18.10 جنيها للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة 5 قروش للشراء ليبلغ اليوم ١٨.٠٧ جنيها للشراء و١٨.١٧ جنيها للبيع.