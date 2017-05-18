القاهرة - ناهد إمام

شهد 3 وزراء هم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي د.محمد سعيد العصار، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، توقيع عقد تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح «ألواح» الطاقة الشمسية من رمال السيليكا المصرية، بين وزارة الإنتاج الحربي، واتحاد الاستشاريين ويمثلهم (PSE) الألمانية، بطاقة إنتاجية سنوية واحد جيجا وات.

ويهدف المشروع إلى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية «الفوتوفولطية» من الرمال الطبيعية على عدة مراحل بدءاً من إنتاج السيليكون المعدني من الرمال وصولا إلى إنتاج الخلايا الشمسية التي تستخدم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في شكلها النهائي.

وأوضحت د.سحر نصر، ان هذه الدراسة من خلال المنحة التي حصلت عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 200 ألف دينار كويتي، لصالح وزارة الإنتاج الحربي (الجهة المستفيدة من المنحة)، مشيرة إلى ان هذه المنحة تأتي في إطار التنسيق الدائم للوزارة مع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية لتنفيذ الخطة القومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث تستهدف هذه الخطة توليد 20% من الكهرباء المنتجة في عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على حساب المصادر التقليدية للطاقة كالغاز الطبيعي والمازوت وباقي المواد البترولية.

إلى ذلك، وفي إطار توجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، وقعت مستشارة الوزيرة للشؤون العربية غدير حجازي، بالأحرف الأولى مع المستشار القانوني ببعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نواف المهمل، على اتفاقية تمويل بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش الذي تبلغ التكلفة الإجمالية له حوالي 732 مليون جنيه في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك في ختام المباحثات التي تمت مع البعثة خلال الفترة من إلى 16 الجاري وتخللها عقد عدة اجتماعات بحضور الجهات المصرية المعنية بالمشروع، ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها لعرض البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع الذي يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش.