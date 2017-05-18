عبرت أسرة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال وريال مدريد، عن سعادتها الكبيرة بزيارة الأهرامات لمشاهدة عظمة بنائها، وأسرار الحضارة المصرية القديمة، وذلك خلال تواجدهم الحالي في القاهرة لزيارة المعالم السياحية.

ونشرت كاتيا شقيقة رونالدو فيديو ومجموعة صور أمام سفح الأهرامات عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، معبرة به عن سعادتها بزيارة الأهرامات، حيث علقت على الفيديو الذي نشرته قائلة «لقد جئنا لرؤية الأهرامات».

وحرصت كاتيا على التقاط العديد من الصور التذكارية أمام الاهرامات، من مقر إقامتهم في القاهرة بأحد الفنادق، برفقة والدتها وعدد من أفراد أسرة النجم البرتغالي.

كما حرصت والدة النجم رونالدو على التقاط العديد من الصور التذكارية برفقة زوجها أمام الأهرامات، تظهر بها مدى سعادتها بتواجدها في هذا المكان التاريخي العظيم.

ونشرت كاتيا صورة صباح امس لنهر النيل عبر إنستغرام معلقة عليها: «صباح الخير من مصر»، وقد حصدت صورها من مصر آلاف الإعجابات عبر حسابها.

كما نشرت صورة من العشاء الذي أقامه اول من امس رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لعائلة النجم رونالدو بعد استقباله لهم لتشجيع السياحة المصرية، وتضم أسرته والدة اللاعب العالمي وشقيقتيه وزوج والدته وصديقة والدته ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

وقامت أسرة اللاعب كريستيانو رونالدو بزيارة المتحف المصري صباح امس، وتفقدت مقتنيات الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري في التحرير.

ووصلت أسرة اللاعب اول من امس إلى مطار القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من مدريد، حيث أنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.