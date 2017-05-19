القاهرة - خديجة حمودة وأ.ش.أ



قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن التنسيق والتشاور والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية يتم على أعلى درجة، مؤكدا أنه سيشارك في القمة العربية الإسلامية- الأميركية المقرر عقدها 21 مايو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء الصحف القومية، (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، وينشر بالصحف القومية غدا، أنه حريص على تلبية أى دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا: أن مصر والسعودية جناحا هذه الأمة.



وعن علاقته بالرئيس الأميركي، قال الرئيس السيسي «إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصية متفردة لا تقبل بغير النجاح ولدينا ثقة في قدراته ووعوده.. وهناك أشياء نعلن عنها وأشياء لا نعلنها».



وحول القضية الفلسطينية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العرب والفلسطينيين مستعدون للسلام وهناك فرصة يجب اغتنامها، مضيفا: أن الرئيس الأميركى دونالد ترامب هو الرقم الحاسم في الحل.



وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى «ان القضاء مؤسسة محترمة ومجلس الدولة وضعوا اختيارهم وسأتخذ قراري طبقا للقانون والمصلحة الوطنية».



وأجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال سؤال رؤساء تحرير الصحف القومية عن قرار ترشحه لفترة رئاسية ثانية، أنه «لكل حادث حديث».



وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه ليس ممن يضيق بالمسؤولية مهما كانت عسيرة ولا يشعر بالملل في ذلك، وتابع: «لست ممن يضيق بالمسؤولية مهما كانت عسيرة.. فلا يمكن أن يكون هناك رجل لديه عزة نفس ولا يحترم إرادة الجماهير»، و«أريد أن أطمئن الشعب أنه سيد اختياره.

وإجابتي في مؤتمر الإسماعيلية بأنني لن أستمر في المنصب إلا بإرادة شعبية كانت ردا على سؤال يقول هل لو جاءت نتائج الانتخابات في غير صالحك، ستستمر في منصبك؟!».



وقال السيسي: «إنه لا يوجد صراع بين أجهزة الدولة، هذا الكلام غير موجود على الإطلاق ولا تنسوا أن هناك مغرضين يطلقون شائعات الهدف منها النيل من هيبة الدولة»، مضيفا: ان معنى الصراع هو غياب صانع القرار.. أومال أنا بعمل إيه.



وأضاف الرئيس السيسي: «أنظم العمل بين الأجهزة بحكم سلطاتي الدستورية.. ثم على أي شيء سيتنافسون أو يتصارعون».



وقال الرئيس السيسي إن مصر تشارك في القمة العربية الإسلامية- الأميركية بالرياض باستراتيجية ذات آمال عريضة.