برأت محكمة جنايات القاهرة امس رجل الأعمال المصري حسين سالم من تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل وبأسعار رخيصة.

وكانت محكمة النقض، قد أعادت محاكمة حسين سالم من جديد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، بعد صدور حكم بإدانته.

وذكرت حيثيات الحكم أنه لا دليل على أن حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها، والتي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ولا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد، لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح، وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل.

وقالت المحكمة إنها استندت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة، التي تنظر الجناية رقم 3642-2011 جنايات قصر النيل، وشهادة م. شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي آنذاك.