القاهرة - ناهد إمام

شهد وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بميناء العين السخنة بين الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» وبنك الكويت الوطني - مصر بقيمة 300 مليون دولار.



وقع العقد م. محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد ود. ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي للبنك، وفق بيان لوزارة البترول امس.



وأكد الملا أن هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل العربي المشترك سواء من خلال شركة سوميد التي تشارك فيها عدة دول عربية (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر) أو من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

اما رئيس شركة سوميد فأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 2.4 كيلومتر لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي و3 مراس بحرية لاستقبال ناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية المختلفة حتى حمولة 160 ألف طن.