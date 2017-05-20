إعداد: خديجة حمودة ـ مجدي عبدالرحمن

قال مدير أمن محافظة شمال سيناء اللواء سيد الحبال ان قوات الأمن قتلت 5 مسلحين خلال محاولتهم الهجوم على كمين الصفا جنوب العريش، واضاف ان 4 مجندين أصيبوا خلال هذه العملية، كما أصيب مسعف أثناء نقل المصابين إلى المستشفى.

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نفت وزارة الخارجية توجيه أي اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين او تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري، وذلك تعقيبا على ما تداولته بعض الصحف والمواقع الاخبارية بشأن حدوث تجاوزات بسفارة مصر ببرلين وخضوعها لإجراءات رقابية دورية.

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تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 40 قضية تحريض على العنف وقضايا أخرى متنوعة عبر شبكة الإنترنت، شملت غلق 5 حسابات لنشرها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط 35 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم الجنائية على «الإنترنت»، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من مديريات الأمن.

أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل أنه يتم حاليا التنسيق مع البنك الدولي لتمويل برنامج «المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل» بقيمة 200 مليون دولار حيث يستهدف البرنامج تمويل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات لتحسين فرص التشغيل والتدريب بكل محافظات الجمهورية، مضيفا ان البرنامج الجديد يوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة و130 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

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نفى قياديو لجان الخطة والموازنة والقوى العاملة في مجلس النواب وجود أي أعباء مالية على المصريين العاملين في الخارج في الموازنة العامه الجديدة للدولة، حيث اكد وكيل اللجنة محمد وهب الله لـ «الأنباء» ان الهدف الأول للبرلمان والدولة هو بناء جسور الثقة معهم وتقديم كل ما يربطهم بالوطن ولا حصة على الإطلاق لأي شائعات تتحدث عن فرض اي ضرائب عليهم.

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كشف المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي احمد ايوب ان هناك توجيهات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي في ملف استرداد الأراضي، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل منذ حوالى 14 شهرا وتم سحب 80 ألف فدان من بينهم 70 ألف فدان أراض زراعية و7 آلاف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا أن هناك 17 ألف طلب تقنين أوضاع للأراضي المتعدى عليها وسيتم التقنين لكل من يثبت الجدية.

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كشف وكيل أول وزارة الخارجية المشرف على قطاع الشؤون المالية والإدارية السفير أيمن كامل عن طلب الوزارة في تقديراتها لموازنتها بالعام المالي القادم رفع بند الأجور الى 6.5 مليارات جنيه لمواجهة تغيرات سعر الصرف وغلاء المعيشة الذي يفرض زيادة المرتبات بنحو 45%، مشيرا الى أن ما تم التصديق عليه في الموازنة شبه النهائية هو 3.9 مليارات جنيه أي بنقص 44%.

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كشف رئيس قسم التعريفة بجمارك السيارات بالقاهرة أسامة مرقص عن ارتفاع رسوم السيارات المستوردة بنسبة 100% تأثرا بقرار تعويم الجنيه، وهو ما دفع المستوردين الى العزوف عن استيراد السيارات في الفترة الأخيرة خصوصا مع انخفاض حجم المبيعات وارتفاع الأسعار.