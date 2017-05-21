تأبين ضحايا طائرة مصر للطيران التي تحطمت بالبحر المتوسط قبل عام

قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة، تأجيل نظر الطعون المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى 3 يونيو المقبل، على الأحكام الصادرة بإدانتهم والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد لمدة 15 عاما، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر، حيث جاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير نيابة النقض بشأن الطعون بالقضية. كما أوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم كما تضمن تقرير نيابة النقض التوصية برفض طعن النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة محمد مرسي و5 متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.

قانون الطوارئ

الى ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة امس، إحالة المواد (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، بشأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ كما أمرت بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 12 و14و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية.

اعتصام رابعة

كما قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 30 مايو الجاري، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر حيث تضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.

مقتل مواطنين

بموازاة ذلك، قال شهود عيان إنهم عثروا مواطنين اثنين قتلا ذبحا امس على يد مسلحين مجهولين (لم يحدد عددهم) عقب اختطافهما من منزليهما برفح والعريش، واضافوا انهم عثروا على جثماني شابين «مفصولي الرأس» بقرية الأحراش بمدينة رفح.

تأبين ضحايا «مصر للطيران»

من جهه اخرى، شارك وزير الطيران المدني شريف فتحي والسفير الفرنسي بالقاهرة أندريه باران ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الشيخ أسامة الأزهري، امس الاول في مراسم تأبين ضحايا طائرة «مصر للطيران» المنكوبة التي سقطت بالبحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس الى القاهرة في 19 مايو 2016، كما شارك في التأبين صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ود.أشرف ذكي نقيب الفنانين وعدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وعدد من أهالي ضحايا الطائرة، وأقامت «مصر للطيران» ووزارة الطيران المدني نصبا تذكاريا يحمل رقم طائرة باريس MS 804 خارج القاعة التي تم تجهيزها خلف مبنى سلطة الطيران المدني لإقامة مراسم التأبين في الذكرى الأولى لضحايا الطائرة.