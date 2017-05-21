اعداد - مجدي عبدالرحمن

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عبدالمنعم البناء ان هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلقت اكثر من 200 ألف طلب لتوفيق الأوضاع والسداد خاصة للأراضي التي تمت زراعتها منذ سنوات، موضحا أن الأراضي التي لم تزرع وتم وضع اليد عليها سوف يتم سحبها على ان تباع بمزاد علني طبقا لقواعد وشروط الهيئة.

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تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال الساعات القادمة أوراق 14 إرهابيا من العناصر الخطرة منهم 12 محبوسا بصورة احتياطية ومتهمين هاربين، بعد ان أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالتهم إلى محكمة الجنايات في قضية تشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم واغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة.

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جدد الإنتربول المصري نشراته الحمراء المحتوية على 60 شخصا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ووضعهم على قوائم الإنتربول وإرسال أسمائهم في النشرات الحمراء التي يتم إرسالها بصفة دورية إلى الدول المشتركة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول الدولي» التي يتصدرها وجدي غنيم.