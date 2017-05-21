القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قالت نائبة مقاعد المصريين في الخارج غادة عجمي لـ «الأنباء» ان 100 نائب وقعوا على مشروع قانون اعدته يختص بتنظيم النسل الجديد وانها ستقدمه الى البرلمان في اولى جلساته الاسبوع القادم وهو قانون يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الحد الأقصى ومعاقبة الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا، كاشفة ان المستهدف هو تطبيق القانون لمدة 10 سنوات فقط.

من ناحية اخرى، اعد النائب بدر عبدالعزيز مشروع قانون هو الاول من نوعه يجرم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو أعجمية، مؤكدا ضرورة اختيار اسم مناسب للأبناء من قبل الآباء، ومشددا على ضرورة عودة الأسماء الإسلامية والعربية، ومؤكدا ان القانون سيطبق على المسلمين فقط وليست له علاقة بالأقباط.