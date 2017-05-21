القاهرة - هالة عمران

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة مبدئية عاجلة بالجزاءات التي توقع على كل وسائل الإعلام المخالفة، حيث قال رئيس المجلس مكرم محمد أحمد: إن اللائحة ستكون مبدئية، وإن الانتهاء منها سيكون في غضون أسبوع، مؤكدا اعتمادها خلال الاجتماع القادم للمجلس، المزمع انعقاده الثلاثاء المقبل، تمهيدا لتفعيلها بصفة فورية على جميع وسائل الإعلام.



وطالب المجلس كل القنوات الفضائية والأرضية باحترام عقل المشاهد، والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع فيما تقدمه من مسلسلات وبرامج وإعلانات تقدم المتعة والإبداع والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام خلال شهر رمضان، كما حذر المجلس، خلال اجتماعه أمس الأول، وسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامي به ألفاظ بذيئة أو أمور تهدد قيم المجتمع، مؤكدا أنه في إطار المسؤولية التي أولاها له الشعب والسلطات سيتعامل بكل الحزم مع كل ما من شأنه الخروج عن الضوابط ومعايير ممارسة العمل الإعلامي والصحافي.