القاهرة - ناهد إمام

شارك رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل امس في فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يعقد تحت عنوان «تمكين الأجيال نحو المستقبل» بالبحر الميت بالمملكة الأردنية.

من جانبها، عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، تجربة مصر في ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة في المجتمع، حيث أكدت أن دعم الشركات الناشئة هو دور محوري ورئيسي للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحديا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نواجهه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة. وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم التمكين الاقتصادي للشباب، وحريص على اللقاء الدائم بشكل دوري بهم ضمن المؤتمر الوطني للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشاكلهم. و قالت إن الوزارة قامت بتأسيس شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار» بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأسمال 451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنيه. وأعلنت أن الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم «أوبر وكريم»، فيما يعرف باسم مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وفق القانون.

وقالت انه وبدون المستثمرين، فلن تحصل الشركات الناشئة في المشروعات الاجتماعية على أي تمويل أو رأس مال، ولن تصبح نماذج أعمالهم المبتكرة قصص نجاح الغد.

كما التقت نصر مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، د.يعرب القضاة، حيث أشارت إلى أهمية استمرار العمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اضافة الى العمل على الملفات التي اتفقت عليها اللجنة العليا المشتركة والتي تعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى 30 عاما كما اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في دورتها الـ 27 في أغسطس المقبل بعمان، على أن يسبقها اجتماعات المتابعة للاعداد لها في منتصف يوليو المقبل.