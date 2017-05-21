القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن البنك المركزي أن حجم النقد المصدر ارتفع إلى 405 مليارات جنيه في نهاية يناير العام الحالي مقابل 369 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه خلال 7 أشهر.

وقام المركزي خلال شهر يناير 2017، بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه، و100 مليون ورقة فئة 50 قرشا، بنفس المواصفات المتداولة حاليا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليا عن طريق البنوك.

إلى ذلك استمر استقرار الدولار أمام الجنيه مسجلا 18 جنيه، بينما شهدت تحركات طفيفة في السوق السوداء ليسجل 18.25 جنيها، بينما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه مسجلا 59.04 جنيها للشراء و59.42 جنيها للبيع.