اجتمع سفير مصر لدى الفاتيكان حاتم سيف النصر مع ليبيريو أندرياتا، المشرف الأعلى بالفاتيكان على السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول العالم، حيث كشف عن استمرار الجهود لعقد مؤتمر دولي في مصر تحت الرعاية المشتركة مع الفاتيكان في أقرب وقت ممكن بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر، بهدف المساهمة في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة، كما ناقش الخطوات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي تم في 9 الجاري بين وزير السياحة يحيى راشد وأندرياتا خلال زيارة الوزير المصري للفاتيكان.

وأكد السفير المصري أن المشاورات بين الجانبين تأتي كأحد ثمار الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إلى مصر في 28 و29 أبريل الماضي.