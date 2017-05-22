إعداد: هناء السيد - مجدي عبدالرحمن هالة عمران

أكد فريد الديب محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ان موكله لم يغادر البلاد، وانه سيظهر يوم الطعن الذي ستنظره المحكمة على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات. وقال انه لا يعرف مكان تواجده حاليا، وكانت زوجة العادلي إلهام شرشر قد خضعت لتحقيقات على مدى 7 ساعات، حيث نفت معرفتها بالمكان الذي اختفى فيه زوجها، مؤكدة عدم وجود تواصل بينهما في الفترة الأخيرة.

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قدم عدد من المحامين والقانونيين ونواب في البرلمان بلاغات عاجلة للنيابة العامة ضد عصام العريان القيادي الاخواني المحبوس على ذمة عدة قضايا إرهابية، طالبوا فيها بمحاكمته في 3 تهم جديدة في مقدمتها الاستقواء بالخارج ودعوة اطراف خارجية للتدخل في شؤون السلطة القضائية والبلاد، والثانية إهانته للقضاء المصري بطلب اجراء محاكمة دولة في قضيبة فض اعتصام رابعة، والثالثة تتعلق بالإساءة لسمعة البلاد سياسيا وتهديد الأمن القومي.

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أعلن نواب بارزون أنهم بصدد رفض الموازنة العامه للدولة للعام المالي الجديدة حال عدم حصولهم على تعهد حكومي بثبات أسعار الكهرباء ومياه الشرب والبنزين والسولار اعتبارا من اول يوليو، كما قرر اكثر من 230 نائبا تبني مشروع قرار بإلزام الحكومة بثبات أسعار تلك الخدمات.

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم تتم زيادة أسعار أكياس الدم المدعم سواء بالمستشفيات الحكومية أو التأمين الصحي، حيث أكدت د.سمية عبدالمنعم مدير عام إدارة بنوك الدم بالوزارة أن سعر كيس الدم بالمستشفيات الحكومية مازال بـ 90 جنيها و450 جنيها بالمستشفيات الخاصة.

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ثمن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد تأكيد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على حسن معاملة الصحافيين أثناء تأدية عملهم. وأضاف أن الوزير أكد أن الأمور ستعود مرة أخرى لأوضاعها الطبيعية.

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وصل فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الرياض للمشاركة في النسخة الاستثنائية من ملتقى «مغردون» الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين وشباب إلى جانب مفكرين وصناع رأي في مجال مكافحة الإرهاب من أكثر من 40 دولة.

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تحتضن الغردقة خلال الفترة من 20 الى 23 يوليو المقبل مؤتمر «المشروعات القومية شريان التنمية المستدامة والسياحة في صعيد مصر» بدعم ورعاية م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، وبهذه المناسبة دعا رئيس مبادرة «خليجيون في حب مصر» يوسف العميري الى الاستثمار بالصعيد، مشيرا الى ما تتمتع به منطقة المثلث الذهبي من أراض بكر، ما جعل مصر من البلدان الجاذبة للاستثمارات الخليجية.

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قضت محكمة جنح النقض، في جلستها المنعقدة أمس بإلغاء الحكم الصادر بحبس الروائي أحمد ناجي لمدة سنتين في قضية اتهامه بنشر موضوع صحافي من شأنه «خدش الحياء والآداب العامة»، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة الجنح المستأنفة، وسبق للمحكمة أن أصدرت قرارا بقبول الطعن المقدم من ناجي وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.