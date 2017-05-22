القاهرة ـ ناهد إمام وأ.ش.أ

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي ان مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وافق على مذكرة بشأن أسعار الوحدات السكنية (سعر الوحدة التقديري بالجنيه) والدفع بالدولار، والتي سيتم طرحها للمصريين العاملين بالخارج ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما وافق على توفير 50 وحدة سكنية من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي للحالات الإنسانية الصعبة، على أن يتم عرض هذه الحالات على اللجنة المختصة بالوزارة لبحثها.

وأوضحت المديرة التنفيذية للصندوق مي عبدالحميد أن الأسعار التي تمت الموافقة عليها لوحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج، كالتالي: في محافظة الإسكندرية: سعر الوحدة بمدينة برج العرب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفي محافظة القليوبية: سعر الوحدة (63م2) بمدينة العبور بالدور المتكرر 205 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 190 ألف جنيه، وفي محافظة الفيوم: سعر الوحدة بمدينة طامية بالدور المتكرر 185 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 175 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة هوارة بالدور المتكرر: 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وفى محافظة المنيا، سعر الوحدة بمدينة مطاي بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأخير (حيث ان الدور الأرضي به محال تجارية) 195 ألف جنيه، وفي محافظة أسيوط: سعر الوحدة بمدينة أسيوط الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة البداري بالدور المتكرر: 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة أبنوب بالدور المتكرر: 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة ساحل سليم بالدور المتكرر: 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة منقباد بالدور المتكرر: 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه.



وفي محافظة قنا: سعر الوحدة بمدينة قنا الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفي محافظة أسوان: سعر الوحدة بمدينة كوم أمبو بالدور المتكرر 225 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 200 ألف جنيه، وفي محافظة الأقصر: سعر الوحدة بمدينة طيبة الجديدة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه. وفي محافظة البحر الأحمر: سعر الوحدة بمدينة القصير بالدور المتكرر 250 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 220 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة مرسى علم بالدور المتكرر: 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفي محافظة مطروح: سعر الوحدة بمدن الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه.