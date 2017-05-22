أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن تسلمها دفعة إضافية من الحكومة بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية امس إلى أنه تم دفع كامل قيمة هذه الدفعة بالجنيه المصري، موضحة أنه تم الحصول على دفعة سابقة في 18 مايو الجاري بلغت 50 مليون دولار، ولفتت إلى أن هاتين الدفعتين، التي تسلمتهما الشركة، تمثلان 25% من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة في مصر، والبالغ قيمتها 283 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وكان رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل قد أكد، خلال لقائه أمس المدير التنفيذي لـ«دانة غاز» على هامش فعاليات المنتدى اﻻقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن، الاهتمام بقطاع البترول والغاز والعمل على جذب المزيد من اﻻستثمارات.