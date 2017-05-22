قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، م.إبراهيم محلب، التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة، في إطار سعيها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة.



وأكدت اللجنة أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات انفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر كما ستكون مهمتها أيضا تلقي كل الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وضمانا للعمل بمعايير موحدة في تقنين الأراضي للجادين، أكدت اللجنة أنه لن يتم تلقي أي طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة في توجيهات رئيس الجمهورية لقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات.



كما قررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية د. هشام الشريف، لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها مجددا منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وطلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كل الأراضي التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة.



وحرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين في المدة المحددة كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرها وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية.

وفي التوقيت نفسه تقوم اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التي انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها إلى الطلبات التي سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.



وفي رصد لـ «الأنباء» حول انجازات المحافظات في ازالة التعديات أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن هيئة التنمية السياحية أرسلت كشفا بالتعديات على الأراضي، وجار التعامل لإزالة تلك التعديات، لأن المحافظة لها طبيعة خاصة حيث ينطبق على أراضيها قانون تنمية سيناء والخاص بتقنين الأوضاع قبل 19 يناير 2012، وأن ما ستتم إزالته مساحات تم التعدي عليها بالفعل كاغتصاب لحق الدولة. وأن مساحة تلك الأراضي ليست كبيرة.



وقال ان الإزالات تتم لصالح الشعب باسترداد حقوقهم المغتصبة وليس المقصود بها تشريد الأسر وإتلاف المزروعات، ولكن تقنين ما يمكن تقنينه في إطار القانون وأن ما سيقع داخل حدود الإزالة من أسر سيتم توفير لهم سكن ملائما بدلا من التعرض للخطورة في سكنهم الحالي.



وأصدر توجيهاته لرؤساء المدن ببحث تقنين أوضاع الأراضي الزراعية المستقرة، والمباني السكنية المستقرة للحفاظ على حقوق الدولة بالتنسيق مع هيئتي التنمية الزراعية والتنمية السياحية والمحافظة.

من جانبه، قال محافظ القاهرة م.عاطف عبدالحميد انه تم خلال يومين من بدء حملة إزالات التعديات على أراضي الدولة واستردادها، والتي تقوم بها أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأجهزتها المختلفة، تنفيذ 93 إزالة بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 2.875 مليون متر مربع، أي ما يعادل 632 فدانا تقريبا (أغلبها مساحات أراضي فضاء مقام عليها مباني غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت تحت الإنشاء).

وقال محافظ الجيزة اللواء محمد الدالي إن المحافظة نجحت بالتعاون مع الجهات الأمنية في استرداد 105 أفدنة (أملاك الدولة) بمنشأة القناطر والبدرشين وأوسيم وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية كانت عليها تعديات عبارة عن مبان خرسانية وأكشاك ومواقف سيارات وورش.



فيما قرر محافظ بني سويف م.شريف حبيب إطلاق أول موقع إلكتروني sub site تحت مسمى حق الدولة والمواطن، وهو عبارة عن نافذة جديدة بموقع البوابة الإلكترونية للمحافظة بهدف المساهمة في دفع الجهود لمواجهة التعديات على أراضي الدولة وزيادة معدل الإزالات لكل أشكال التعديات عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها للحفاظ على هيبة الدولة واستعادة حق شعبها حيث بلغ جملة ما تم تنفيذه من إزالات للتعديات على أراضي الدولة بالمحافظة من خلال الحملات المكثفة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت منذ تكليفات الرئيس عن إزالة تعديات على مساحة 5665 فدانا على مستوى مراكز المحافظة السبع.

من جانبه، أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله ان إجمالى حصيلة أراضي الدولة التي تم استردادها بلغ 3500 فدان، عقب إزالة التعديات بجميع مدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.