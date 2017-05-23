تحتفل وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، بليلة الرؤية، يوم الجمعة القادم، في السادسة مساء، بشارع المعز، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسسة حوار لفنون الحضارات.

وذكر الصندوق- في بيان امس- أن ليلة الرؤية، من إخراج ورؤية فنية للمخرج انتصار عبد الفتاح، وتأتي ضمن مشروعه إحياء فنون القاهرة التاريخية.

ويبدأ مهرجان ليلة الرؤية في السادسة مساء من أمام باب الفتوح، ويستمر الموكب الذي يتضمن فنون القاهرة التراثية، والأزياء المملوكية، في موكب تراثي تاريخي، ينتقل بنا إلى عوالم الزمن القديم، وأجواء رمضان المملوكية والفاطمية، وانتهاء بمسرح الشاعر بجوار مجموعة قلاوون، وعرض لفرقة رسالة سلام الدولية بمشاركة فرقة المرعشلي السورية.

ويضم الموكب عددا كبيرا من الشخصيات العامة والمواطنين والدراويش، والمشايخ، والخطاطين، والمولوية، ويتقدمهم الأطفال بفوانيس رمضان، والمسحراتي، والمنادي.