أكد د. نيفين قباج مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير برنامج تكافل وكرامة، أن برنامج تكافل وكرامة يقوم حاليا بإصدار كارنيهات متابعة حمل للسيدات غير القادرات بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الوحدات الصحية بالجمهورية في إطار متابعة الصحة الإنجابية.

وأضافت، خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومى للسكان تحت عنوان «المسارات والرؤية المستقبلية دور الجمعيات» امس، هذا الكارنيه جزء من الدعم الموجه للمواطنين.

وأوضحت أن كارنيه متابعة الحمل سيقلل من الزيادة السكانية التي باتت عبئا على الدولة في الفترة الحالية.

وأشادت بدور المجتمع المدني في التوعية خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية، وتابعت: هناك مجهود يبذل من قبل المجلس القومى للسكان بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات لنشر ثقافة تقليل الإنجاب والاكتفاء بطفلين فقط.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كثيرا من موارد الدولة، وإذا كان المواطن يريد خدمة جيدة فإنه يجب أن يساهم بنفسه في تقليل الإنجاب.