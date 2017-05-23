10 أيام هي المهلة المتبقية للمحافظين والأجهزة التنفيذية في كل محافظات مصر لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها خلال زيارته لمحافظة قنا. ولذلك تواصلت امس حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار استمرار الجهود المتواصلة في جميع المحافظات المصرية، ففي محافظة الأقصر، تم خلال 24 ساعة الماضية استرداد 13 مليونا و141 ألفا و800 متر، بإجمالي 3129 فدانا، بعد إزالة 482 حالة تعد في جنوب مدينة أرمنت، وشمال غرب مدينة إسنا جنوب المحافظة.

وجاءت الحالات عبارة عن 129 حالة تعد تتبع الوحدات المحلية بمساحة 462 فدانا، و231 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2367 فدانا، و9 حالات تعد على الآثار بمساحة 67 فدانا، و9 حالات تعد على الموارد المائية، و111 حالة تعد على حماية النيل، و12 حالة تعد على المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى بورسعيد، أكد محارب هيلع، رئيس حي الجنوب ببورسعيد، أنه تمت إزالة 77 ألفا و723 متر مبان حجم التعديات على أراضي أملاك الدولة بالمخالفة للقانون.

وفى الإسماعيلية، أعلن م. عبدالله الزغبي رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة مكثفة لإزالة ورفع التعديات على مساحة 1500 فدان بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق بمنطقة الشط في المسافة الواقعة بين كوبري السلام وحتى معدية الفردان.

وفي كفر الشيخ، قال اللواء السيد نصر محافظ الإقليم: إن حملات إزالة التعدي على أملاك الدولة مستمرة، تمكنت من إزالة التعديات بمركز بيلا، أسفرت عن إزالة التعديات على 4 أفدنة و16 قيراطا أملاك دولة، مشيرا إلى أن الحملات تمكنت خلال 5 أيام من تنفيذ 876 حالة تعد على مساحة 98 فدانا و18 قيراطا بمدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الجيش والشرطة والأجهزة الرقابية.