القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اجتاز مطار القاهرة بنجاح تفتيش البعثة الكندية على الاجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع خاصة المغادرة إلى مدينة تورتنو في كندا، ويستعد اليوم لاستقبال بعثة التفتيش الفرنسية.

وقالت مصادر أمنية: ان الوفد الكندي لم يبد أي ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة الإجراءات الأمنية ورصد عمليات الفحص الخاصة بالحقائب وطرود البضائع إضافة لمتابعة تأمين حاويات الطعام التي تصعد للطائرة وتفقد كل العملية التأمينية بالمطار.

وأضافت المصادر ان التفتيش الفرنسي سيستمر لمدة ثلاثة أيام يتفقد خلالها إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع خاصة الرحلات المتوجهة إلى باريس سواء للخطوط الفرنسية أو مصر للطيران وأن مطار القاهرة اجتاز خلال الشهور الماضية عدة تفتيشات بنجاح تام آخرها تفتيش للمنظمة الدولية للطيران المدني وآخر لهيئة سلامة النقل الأميركي TSA وأشادوا بمستوى الأداء الأمني بمطار القاهرة.